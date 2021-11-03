5.16 مليارات دينار إيرادات... و 5.21 مليارات مصروفات والتزام

أحمد مغربي - علي إبراهيم

كشفت وزارة المالية أن إجمالي عجز الموازنة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2021/2022) بلغ نحو 50 مليون دينار.

ووفقاً لاحدث بيانات صادرة عن الوزارة واطلعت عليها "الأنباء"، بلغ حجم الإيرادات التي حصلتها الكويت منذ أول أبريل الماضي حتى نهاية يوليو الفائت 5.16 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام نحو 5.21 مليارات دينار من بينها 1.74 مليار دينار مصنفة كـ "التزام" بالإضافة إلى 3.46 مليارات دينار إجمالي مصروفات الجهات الحكومية .