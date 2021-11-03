استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بمكتبه صباح اليوم، رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د.سيفن سايمون وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

وقد رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع في بداية اللقاء بالوفد الزائر متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والعمل المشترك.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي خلال اللقاء بدور البرلمان الأوروبي، وجهوده في مد جسور التواصل والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يشكله ذلك من أهمية في دعم المصالح المشتركة، وتكريس مبدأ التعاون، وتوحيد الجهود والمواقف تجاه العديد من القضايا والمواضيع، والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدولنا.

واستذكر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع المواقف المشرفة لدول الإتحاد الأوروبي بدعم الحق الكويتي في العام 1990، والتي تجسدت في رفضها للغزو العراقي الغاشم منذ لحظاته الأولى، ودورها الكبير في التحالف الدولي الذي شكل لتحرير دولة الكويت من ذلك الاحتلال، في موقفٍ نبيل سيظل راسخاً في ذاكرة الشعب الكويتي، الذي آمن بالحرية وبالديمقراطية منذ نشأة بلاده، والتي أسس فيها الآباء برلماناً يعد من البرلمانات الأعرق بالمنطقة، إيماناً منهم بدور الشعوب في المشاركة بإدارة شؤون حياتهم ورسم خارطة مستقبلهم، فكانت الكويت ومنذ تأسيسها داعمةً ومشجعةً للعمل البرلماني الذي يعزز من دور الشفافية في إدارة أمور وشؤون البلاد.

من جانبه أعرب الدكتور سيفن سايمون رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة، وتقدير البرلمان الاوروبي لدولة الكويت وما تحظى به من سمعة طيبة، وتاريخٍ ديمقراطي عريق، ودورٍ هام في التعاطي مع مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية،

حضر اللقاء سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الإتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وعدد من مسؤولي بعثة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد.