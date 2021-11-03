بيروت - داود رمال



أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط النائبة ايزابيل سانتوسن وأعضاء الوفد النيابي المرافق لها أمس، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الربيع المقبل وفقا لأحكام الدستور. وأكد عون خلال حواره مع أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي أن الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن مضاعفات وباء «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت. وقال رئيس الجمهورية إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.



وأكد عون ان الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي. ولفت أعضاء الوفد إلى أن عملية مكافحة الفساد مستمرة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات حصلت وأدت إلى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.



وأشاد عون بالتعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شاكرا الدعم السياسي الذي يلقاه منه والمساعدات الإنسانية والاجتماعية التي يقدمها.



​وكانت سانتوس أطلعت الرئيس اللبناني عون على الهدف من زيارة الوفد الى بيروت، مجددة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ومتابعة البرلمان الأوروبي للشؤون اللبنانية عن قرب، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية.