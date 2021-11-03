حظرت حكومة طالبان استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة وسط انتشار الجوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، القول إنه على الأفغان استخدام العملة المحلية في ضوء الوضع الاقتصادي. وتتم معظم التجارة المحلية في أفغانستان بالدولار الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في آب/أغسطس.

وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعليا من النظام المالي الدولي.