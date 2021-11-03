قُتل شخصان وأصيبت امرأة الثلاثاء في قاعة حفلات بمدينة أوبسالا قرب العاصمة السويدية ستوكهولم إثر سقوط أحدهم من علو سبع طبقات في الفناء المفتوح للمبنى واصطدامه بمتفرجين اثنين، على ما أعلنت الشرطة.

وكان حوالى ألف متفرج موجودين في قاعة "أوبسالا كونسرت أند كونغرس"، وهو مبنى معاصر كان سيشهد حفلة تكريمية لفرقة "آبا" السويدية الشهيرة.

وقال الناطق باسم الشرطة ماغنوس يانسون كلارين لوكالة فرانس برس "تلقينا اتصالا بشأن شخص، إما قفز أو سقط من علوّ شاهق داخل قاعة الحفلات في وسط أوبسالا".

وتضم القاعة الرئيسية في الموقع مساحة مفتوحة سقط فيها هذا الشخص البالغ حوالى ثمانين عاما ما أدى إلى وقوعه على شخصين آخرين. وقد أدى ذلك إلى وفاة شخصين هما الرجل الذي سقط من الأعلى وأحد المتفرجين اللذين وقع عليهما، وهو رجل ستيني، إضافة إلى جرح امرأة ستينية.

وأشارت الشرطة إلى أن حياة المصابة ليست في خطر، من دون تقديم تفاصيل بشأن الضحيتين.

ووقعت الحادثة قبيل الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ) خلال وصول المتفرجين. وقد ألغيت الحفلة التي كان مقررا انطلاقها عند الساعة 19,30 إثر هذه الحادثة.

ولفتت الشرطة في وقت لاحق إلى عدم وجود "أي سبب يدفع حاليا إلى الاعتقاد بوجود جريمة خلف سقوط الرجل".