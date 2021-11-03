أعلن في القاهرة أن امبراطور اليابان ناروهيتو، منح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية ووزير الآثار المصري الأسبق، وسام "الشمس المشرقة" والمعروف بالنجمة الذهبية والفضية.

وقال مكتب الدكتور زاهي حواس، في بيان صحفي اصدره اليوم الأربعاء ، إن الدكتور خالد العناني، والدكتور زاهي حواس، قاما خلال الأعوام الماضية بتوطيد العلاقات الأثرية بين مصر واليابان، وذلك من خلال مشاركة اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى دورهم في تشجيع البعثات الأثرية اليابانية للعمل في العديد من المناطق الأثرية ومنها منطقة الهرم وأبو صير ودهشور والأقصر.

وقام الاثريان المصريان بإلقاء العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم وكان لها صدى كبير في تشجيع السياحة اليابانية لمصر.

وكان الوزير العناني، مثل الحكومة المصرية في حفل تنصيب إمبراطور اليابان في طوكيو، وان الدكتور زاهي حواس شارك في العديد من البرامج التلفزيونية للترويج عن الاكتشافات الأثرية مع العديد من نجوم السينما اليابانية.

وأشار البيان إلى أن من تقاليد ذلك الوسام، أن يقوم امبراطور اليابان بتقليده للفائزين به، لكنه ونظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، فسوف يتم تقليد هذا الوسام للدكتور زاهي حواس، والدكتور خالد العناني داخل السفارة اليابانية بالقاهرة.