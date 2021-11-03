تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، ومتوازية مع حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ بأن الروبوتات التي استحدثتها الرئاسة تعمل على ستة مستويات، مما يحسن سلامة البيئة، وتحليل متطلبات التنظيف والتعقيم والتطهير بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية مساحات أوسع.

وحصل روبوت التعقيم وتوزيع ماء زمزم على براءة اختراع "SLAM"، ويعمل الجهاز الواحد من 5 - 8 ساعات من دون تدخل بشري، وتسع 23.8 لتراً، ويسهم في القضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل مرة.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 - 15 مايكرومتراً، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، وتحمل الأجهزة كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، علماً بأن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.

ويقوم الروبورت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ 8 كاميرات، ويوفر خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يُربَط بالروبوت، كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت -أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لتراً لكل دقيقة إلى 1.44 لتراً لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض 32.56 لتراً لكل ثانية.