أكد وكيل أعمال إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند أن صفقة بيع مهاجم المنتخب النرويجي قد تصل إلى 300 مليون يورو (348 مليون دولار).

وقال الألماني فولكر ستروث وكيل أعمال هالاند لمجلة "سبورت بيلد" الاسبوعية اليوم الأربعاء أن هذه المبالغ الطائلة ستعني رحيل القناص النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في العام المقبل وعدم استمراره في البوندسليجا.

وأضاف "أعتقد أن صفقة الانتقال ستتم في 2022، هالاند لديه شرط جزائي (في عقده) ، الحزمة الكاملة متضمنة الراتب لمدة خمسة أعوام وعمولة الوكيل على الأرجح ستتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو".

وتعتبر صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 هي الأغلى على مستوى العالم حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانتقل هالاند الذي يعاني حاليا من الإصابة، إلى دورتموند في مطلع عام 2020 قادما من ريد بول سالزبورج ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى .2024

وتسعى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا لضم هالاند واستبعد ستروث انتقاله إلى بايرن ميونخ بسبب ارتفاع قيمة الصفقة وكذلك قيمة راتب اللاعب التي قد تصل إلى 50 مليون يورو.

وأشار ستروث "حتى لو كان بايرن يمتلك هذا المبلغ فإنه لن يقدم على الأمر، سيكون أشبه بالجحيم لو حصل لاعب في ألمانيا على 50 مليون يورو".

وتوقع ستروث أن يستند قرار هالاند على النادي الذي سيحقق من خلاله الألقاب مثل لقب دوري أبطال أوروبا.

وختم بالقول "قراره لن يعتمد فقط على المال، عشرة بالمئة أكثر أو أقل لن تكون الفيصل".