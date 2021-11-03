أعلن الجيش النمساوي أنه نجح في تدريب كلبين على شم فيروس كوفيد-19، مما يمثل إضافة إلى مجموعة الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن استخدام الكلاب للتعرف على حاملي الفيروس.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر "قامت السلطات النمساوية الآن بتدريب كلبين، وهما من سلالة الراعي البلجيكي و روت وايلر، للكشف عن كوفيد-19 بعد شم أكثر من 3000 عينة بما في ذلك من أقنعة الوجه المستخدمة، بمعدل نجاح "أعلى بكثير من 80٪"، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن كلاب الخدمة لدينا يمكنها شم مواد مختلفة ، لكن ما حققناه هنا هو شيء مميز للغاية".

ووجدت التجارب في جميع أنحاء العالم من تايلاند إلى المملكة المتحدة أن الكلاب يمكنها استخدام حاسة الشم القوية للكشف عن فيروس كورونا بدرجة عالية من الدقة، مما يشير إلى أنه يمكن نشرها بانتظام كخط أمان إضافي في الأحداث الكبيرة ونقاط الدخول الحدودية.

وبدأت المطارات في فنلندا في نشر الكلاب لفحص الوافدين لفيروس كوفيد العام الماضي.