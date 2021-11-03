تعطلت حركة الطيران الجوي حول جزيرة لا بالما ضمن جزر الكناري بسبب الثوران الأخير لبركان محلي، عرقل الأعمال اليومية ودمر المنشآت منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت شركة اينا المشغلة للمطار إن الرماد البركاني هو سبب تقييد حركة الطيران. كما تم إغلاق 22 مدرسة بسبب تجاوز تركيزات ثاني أكسيد الكبريت المستويات الآمنة في مناطق بالجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة ار تي في اي نقلا عن السلطات.

وينفث البركان حمما منذ 19 أيلول/سبتمبر الماضي. وقد تضرر أكثر من 2700 مبنى وغطت طبقة كثيفة من الحمم 975 هيكتارا.

و منذ ثوران البركان، تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى أماكن أمنة. ويشار إلى أنه من المستحيل معرفة موعد توقف الثوران.