أغلقت إيطاليا المدارس والمقابر في جنوب البلاد، كإجراء احترازي، اليوم الأربعاء، بسبب اقتراب العواصف من البلاد.

وقرر جايتانو مانفريدي، عمدة نابولي، إغلاق معظم المقابر والحدائق، بسبب مخاوف من سقوط أفرع الأشجار ، طبقا للقرار الصادر عن مجلس البلدية.

وسيستمر إغلاق المدارس في جزيرة "إيشيا" في خليج "نابولي" اليوم الأربعاء، طبقا لعمدة الجزيرة "انزو فيراندينو".

وأصدرت هيئة الحماية المدنية، مستوى مرتفعا من التحذير لمنطقة "كامبانيا" جنوب إيطاليا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف.

وفي مدينة "فينيسيا" شمال البلاد، حذرت السلطات من فيضان آخر، مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 60% من ممرات المشاة