قامت مجموعة "فايزر" الأميركية للأدوية مجددا الثلاثاء برفع توقعات مبيعاتها السنوية من لقاحها المضاد لكوفيد-19، مدعومة بالتوصيات القاضية بإعطاء جرعة ثالثة في بعض البلدان والتراخيص المرتقبة للأطفال.

وتخطط الشركة الآن لبيع كميات تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار، أو 2,3 مليار جرعة من العقار الذي طورته بالتعاون مع "بايونتيك" الألمانية تحت اسم "كومرناتي". وتوقعت شركة فايزر في بداية العام مبيعات ب15 مليار دولار، وهي توقعات تم رفعها إلى 26 مليارا في أيار/مايو ثم 33,5 مليارا في تموز/يوليو.

وقد تشهد المبيعات تراجعا بعد ذلك.

وقال المدير المالي فرانك داميليو خلال مؤتمر عبر الهاتف إنه على الرغم من أن المجموعة لديها "القدرة على إنتاج 4 مليارات جرعة في عام 2022" إلا أن شركة فايزر تتوقع حاليًا توزيع 1,7 مليار جرعة العام المقبل مقابل "29 مليار دولار".

وشدد مع ذلك على أنه سيتم تحديث التوقعات بناءً على الطلبات وأكد أنه من المتوقع أن تبقى المبيعات مصدرا "هاما" للإيرادات بعد عام 2022.

وقال ألبرت بورلا رئيس مجلس ادارة شركة فايزر أن فايزر وبايونتيك اللتين تتقاسمان الأرباح أنتجتا حتى الآن 2,6 مليار جرعة.

وأشار بورلا إلى أنهم يخططون لانتاج ما مجموعه 3 مليارات جرعة هذا العام من بينها "ما لا يقل عن مليار جرعة مخصصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".