ساعدت أعمال الشحن القوية وانتعاش الطلب على رحلات الطيران شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في الوصول إلى منطقة الربح في الأعمال اليومية في صيف هذا العام.

وأعلنت الشركة، المسجلة في بورصة "إم داكس" الألمانية، اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس الإدارة، كارستن شبور، يعتزم خفض توقعاته بشأن الخسائر التشغيلية بالنسبة للعام بأكمله إلى النصف على الأقل مقارنة بعام كورونا .2020

وفي العام الماضي أدى انهيار الأعمال إلى خسائر تشغيلية بلغت حوالي 5ر5 مليار يورو.

وفي الربع الثالث من هذا العام، تمكنت لوفتهانزا من مضاعفة إيراداتها تقريبا مقارنة بصيف كورونا 2020 إلى 2ر5 مليار يورو. وعلى الرغم من الأعباء الناتجة عن شطب الوظائف، فقد حققت المجموعة ربحا تشغيليا قدره 17 مليون يورو. وفي الربع الثالث من عام 2020 تكبدت الشركة خسارة بنحو 3ر1 مليار يورو. وكان الخبراء يتوقعون خسارة بسيطة في الأرباح في المتوسط هذه المرة أيضا. وتمكنت لوفتهانزا من احتواء خسائرها من حوالي ملياري يورو في نفس الفترة من العام الماضي إلى 72 مليون يورو.