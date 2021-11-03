يغيب الإسباني مارك ماركيز الفائز ست مرات من قبل بلقب بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية فئة موتو جي بي، عن سباق جائزة البرتغال الكبرى يوم الأحد المقبل بسبب معاناته من ارتجاج بسيط في المخ عقب تعرضه لحادث تصادم خلال التدريبات.

وتعرض ماركيز للحادث يوم السبت الماضي أثناء استعداده للجولة قبل الأخيرة من الموسم في بورتيماو ، حيث كان يتطلع لتحقيق فوزه الثالث على التوالي.

ولايزال ماركيز في حالة غير جيدة رغم حصوله على راحة عدة أيام ، وبالتالي لن يشارك دراج هوندا في سباق البرتغال كإجراء احترازي ، وذلك عقب خضوعه لفحوص طبية.

وغاب ماركيز عن بداية الموسم في ظل استمرار تعافيه من إصابة بالغة في الذراع، لكنه عاد إلى المضمار عبر سباق جائزة البرتغال الكبرى الذي جرى في نيسان/أبريل الماضي.

ويحتل ماركيز المركز السادس في الترتيب العام لفئة الدراجين ببطولة العالم برصيد 142 نقطة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في سباقي أوستن وإيميليا رومانا، الذي شهد حسم فابيو كوارتارارو للقب بطولة العالم.