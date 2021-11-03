سيستأنف متنزه ديزني التشغيل اليوم الأربعاء بعد إغلاقه من أجل السيطرة على كوفيد-19.

وقال متنزه ديزني في بيان له إن جميع الموظفين سيعودون إلى العمل بالمتنزه بعد إتمام جولتين من اختبار الحمض النووي خلال 48 ساعة، فيما جاءت جميع النتائج سلبية. كما أظهرت نتائج الاختبار سلبية كل العينات البيئية المجمعة.

وذكر البيان أن المتنزه سيواصل تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المعززة وفرض تدابير الصحة والسلامة الصارمة لجميع الزوار.

هذا وأوقف المتنزه دخول الزوار إليه مساء يوم الأحد الماضي وأغلق بشكل مؤقت لغرض الوقاية والسيطرة على الوباء