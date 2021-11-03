أوصى مؤتمر الآثار والتراث الحضري في الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ25 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط باتخاذ التدابير الفعالة من أجل منع نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وشددت توصيات المؤتمر، الذي نُظم تحت عنوان "الأمن الأثري في الوطن العربي" على الحماية والحراسة للمواقع الأثرية والمتاحف على الصعيد الوطني، وتعزيز عمليات الجرد والتوثيق، وتكريس مبدأ المشاركة في مجال حماية التراث.وتضمنت التوصيات، مقترحات خاصة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من بينها دعوة المنظمة لمراجعة آلية أشغال المؤتمر ومكتبه الدائم من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على عمله.. وضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاتفاقيات التشريعات الوطنية وتعزيز النظم الجزائية والإدارية والمدنية بالنظم التشريعية الوطنية.

وأكدت التوصيات ضرورة ترسيخ اعتبار الحق في الممتلكات الثقافية كحق من حقوق الإنسان ونشر التوعية بين كل الشركاء.وكانت موريتانيا قد تسلمت رئاسة مؤتمر الآثار والتراث الحضري في الدول العربية من الجمهورية التونسية، خلال الدورة الـ25 له، التي عقدت بقصر المؤتمرات في نواكشوط.