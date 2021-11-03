أعلنت الحكومة الكندية، عن زيادة عدد المطارات التي يُسمح لها باستقبال الرحلات الدولية.

وقال وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، في تصريحات إن ثمانية مطارات إضافية ستبدأ باستقبال الرحلات الدولية اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، ليرتفع بذلك عدد المطارات الكندية المسموح لها باستقبال الرحلات الدولية من 10 إلى 18 مطارا.

ويساعد الإجراء المسافرين في الوصول إلى عدد أكبر من المطارات عبر أنحاء البلاد من أجل الرحلات الدولية خلال فصل الشتاء، كما يساعد الحكومة في إعادة فتح الحدود، وفقا للوزير الكندي.

وأوضح الغبرا أنه لن يكون بإمكان أولئك الذين لم يُكملوا التطعيم أن يسافروا عبر الطائرات أو القطارات في كندا.

ورحب المجلس الكنديّ للمطارات بقرار الحكومة، وأكّد أهمية المطارات الإقليمية بالنسبة لقطاع صناعة الطيران في البلاد، وضرورة إعادة فتحها أمام الرحلات الدولية.