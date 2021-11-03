حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه والمخاطر المتعلقة بها.

وقالت المنظمة في تقرير لها في جنيف تزامنا مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه بأكملها، مشيرة إلى أن حوالي 3.6 مليار شخص يواجهون صعوبة في الحصول على المياه شهرا على الأقل سنويا كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050 .

وأضافت المنظمة أن 0.05 % فقط من المياه الموجودة على الأرض هي الصالحة للاستخدام كمياه عذبة، ولفتت إلى أن مخزون المياه الأرضية (كل المياه الموجودة على سطح الأرض وتحت السطح بما في ذلك رطوبة التربة والثلج والجليد) قد انخفض بمعدل 1 سم سنويا، وأفادت المنظمة الدولية بأن هذا الأمر له تداعيات هائلة على الأمن المائي في المستقبل بالنظر إلى الزيادة السكانية والتدهور البيئي.

وشددت المنظمة على أهمية الدعوة التي اطلقها تحالف المياه والمناخ (يضم 18 عضوا من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وممثلين رفيعي المستوى لكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) بقمة الأمم المتحدة في جلاسجو والتي تطالب بإجراءات عاجلة موحدة للعمل المتكامل في مجال المياه والمناخ لاستبدال النهج الحالي المجزأ والمدفوع بالأزمات.

وأشارت إلى التحذيرات التي أطلقها بعض الرؤساء خلال الحدث الرفيع المستوى والتي تؤكد أنه سيكون من الصعب بشكل متزايد الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمتى وأين وكمية المياه التي يمكن توفير الجودة منها الآن وفي المستقبل للأشخاص ولنظام بيئي كوكبي صحي.

وأكدت المنظمة على ما ذكرته وزيرة البنية التحتية الهولندية من أن الماء هو المفتاح لتحقيق تغيير حقيقي والوصول إلى أهداف خطة 2030 ودعت إلى توسيع نطاق وتسريع وتيرته في مجال الحوكمة والتمويل والبيانات والمعلومات وبناء القدرات والابتكار لتغيير الاتجاه وتأمين مستقبل مستدام دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.