أعلنت شركة الأدوية الأمريكية (إيلي ليلي) أن الحكومة الأمريكية اشترت منها 614 ألف جرعة إضافية من علاج بالأجسام المضادة لكوفيد-19 مقابل 1.29 مليار دولار أمريكي.

وذكر موقع (ناسداك) الإخباري الأمريكي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية راجعت في سبتمبر الماضي ترخيصها لاستخدام علاج الشركة المركب، في حالات الطوارئ، والمكون من عقاري (باملانيفاماب) و(إيتيزفيماب)، ليشمل استخدامه علاج المرضى الذين تعرضوا للفيروس والمعرضين لخطر كبير للإصابة بالمرض.

وبموجب اتفاق بين الطرفين، ستوفر شركة (إيلي ليلي) ما لا يقل عن 400 ألف جرعة من العلاج بحلول 31 ديسمبر المقبل، على أن توفر الكمية الباقية بحلول 31 يناير المقبل.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف عملية الشراء الجديدة 840 مليون دولار أمريكي إلى توقعات إيرادات الشركة لعام 2021 ونحو 25 سنتًا من الأرباح الإضافية لكل سهم.

كانت الحكومة الأمريكية قد اشترت 388 ألف جرعة إضافية من علاج الأجسام المضادة في سبتمبر الماضي، عندما ارتفعت الإصابات بسبب متغير دلتا سريع الانتشار.

تجدر الإشارة إلى أن العلاج مرخص استخدامه أيضًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من كوفيد، والمعرضين لخطر كبير للإصابة.