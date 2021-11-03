ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية نقلا عن مسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة عاودت الانضمام لـ"تحالف الطموح العالي للطبيعة والشعوب"، الذي انسحبت منه خلال حكم الرئيس السابق، دونالد ترامب، والذي لعب دورا فعالا في الحفاظ على هدف عدم تجاوز الاحترار الأرضي 5ر1 درجة مئوية كبند أساسي في اتفاقية باريس للمناخ.

ونقلت الصحيفة عن المسئول "البارز" -لم تسمّه- قوله إن تحالف الطموح العالي كان مفيدا في باريس في التأكيد على كتابة هدف تقييد زيادة الاحترار بـ5ر1 درجة مئوية في اتفاقية باريس، متوقعا أن يكون مفيدا أيضا في قمة الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي المنعقدة حاليا في جلاسجو باسكتلندا في التأكيد على خذا الهدف.

واعتبرت الصحيفة أن قرار الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد عالمي وثالني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم بعد الصين، العودة إلى التحالف يمثل دفعة كبيرة لمحاولات صب تركيز قمة (كوب26) على تقييد زيادة درجات الحرارة بـ5ر1 درجة، وهو الهدف الأهم بين هدفي قمة باريس للمناخ.