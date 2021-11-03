أكد المدرب الإسباني يوناي إيمري أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أظهر اهتماما بالتعاقد معه.

ورشح الملاك الجدد لنادي نيوكاسل، إيمري المدير الفني لفياريال الإسباني كخليفة محتمل للمدرب السابق ستيف بروس.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن إيمري المدرب السابق لارسنال الإنجليزي، يتصدر القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتدريب نيوكاسل بعد رحيل ستيف بروس عن تدريب الفريق في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد التوصل لاتفاق مرضي للطرفين.

وقال إيمري عقب فوز فياريال على يانج بويز السويسري بهدفين دون رد مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "الشيء الوحيد المؤكد هو أن نيوكاسل أبدى اهتماما".

وأضاف "لكن ليس لدي أي أنباء أخرى بخلاف الاهتمام".

وأوضح المدرب الإسباني "لا يوجد عرض، العرض ينبغي أن يأتي من خلال النادي، تركيزي منصب على فياريال، ليس أكثر من هذا".

وختم إيمري بالقول "قبل أن أوافق أو أرفض سأتحدث إلى النادي ، لم أقل لا لنيوكاسل".

ومنذ استحواذ سيدة الأعمال أماندا ستافيلي، عضو مجلس الإدارة وشريكة صندوق الاستثمار السعودي في ملكية نادي نيوكاسل، على النادي الإنجليزي في السابع من الشهر الماضي، ظهر اسم إيمري في الأفق كالمرشح الأبرز لتدريب النادي.

وتولى إيمري 49/ عاما/ تدريب أرسنال لمدة 18 شهرا قبل إقالته، علما بأنه سبق له تدريب أندية بلنسية وأشبيلية الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ويعمل حاليا مع فياريال بعقد يمتد لثلاثة أعوام بداية من تموز/يوليو من العام الماضي حيث قاده لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل كل من إيدي هوي وروبرتو مارتينيز وباولو فونيسكا وبرندان روجرز.