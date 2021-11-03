سعود عبدالعزيز

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط شخصين حاولا التسلل إلى المياه الإقليمية للكويت وبحوزتهم مواد مخدرة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذه العملية جاءت ضمن جهود قطاع أمن الحدود لمنع المتسللين والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود البرية والبحرية.

وعن تفاصيل العملية قالت الإدارة إنه وأثناء مراقبة الحدود البحرية عن طريق المنظومة الرادارية تم رصد هدف اثناء دخوله الى المياه الاقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية بحرية للهدف وتم اعتراضه واستيقافه واتضح انه طراد يحمل شخصين متسللين من الجنسية الآسيوية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط المناطق التي تواجد بها الطراد برا وبحرا، وأثناء المسح تم العثور على عدد 1 جركل يحتوي على 20 كلغ مادة الشبو المخدرة.

وأكدت الإدارة انه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.