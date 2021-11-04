يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مع المنتخب الإيراني في الـ 4.30 مساء اليوم في ثاني مبارياته ببطولة قطر الدولية الودية والتي تأتي استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وكان الأزرق قد تلقى أول خسارة مساء أول من أمس من المنتخب القطري مستضيف البطولة 32 -19.

والتي شهدت تطبيق الجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش بعض الجمل التكتيكية والخطط التي سيعتمدها مع الأزرق في الاستحقاقات المقبلة.

وكان دينيتش قد أوضح في وقت سابق أن لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمتلكون القدرة على تحقيق النتائج الإيجابية والمشاركة في بطولة الدوحة ستمنحهم الخبرة والاحتكاك المطلوبين، لذلك فالمنتخب بحاجة الى تعاون الجميع للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وحول بطولة آسيا أكد بوريس، أن المنتخب يملك تاريخا كبيرا في البطولة وحقق إنجازات عديدة مما يجعل أساس المشاركة في البطولة قويا، مشيرا إلى أن الروح القتالية والمعنوية مرتفعة لدى اللاعبين.

من جانب آخر، تعرض لاعب المنتخب عبدالعزيز الياسين لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بمباراة الأزرق مع قطر مساء أول من أمس وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن حاجته للعلاج لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما.