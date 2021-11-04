عبدالعزيز جاسم



أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم جدول مسابقتي دوري stc الممتاز (القسم الأول) والدرجة الأولى (القسمين الأول والثاني)، حيث سينطلق دوري الأضواء يوم 19 الجاري، فيما ستكون انطلاقة «الأولى» 22 منه، ومن الجدول يتضح عدم توقف البطولة خلال بطولة كأس العرب في قطر التي تنطلق 30 الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر.



وسيكون توقف الدوري بعد الجولة الثامنة نظرا لإقامة دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 حتى 19 يناير المقبل، على أن تستكمل الجولة الأخيرة 20 منه.



وستشهد الجولتان الثانية «تنطلق 25 الجاري» والثالثة «تنطلق 2 ديسمبر المقبل» مواجهتين قويتين، فالثانية ستشهد مواجهة «الديربي» المبكرة بين الغريمين العربي والقادسية يوم 27 نوفمبر، فيما ستكون موقعة القادسية والكويت في 4 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة.



وستستكمل المباريات بشكل طبيعي وستكون انطلاقة الجولة الرابعة 8 ديسمبر، والخامسة 15 منه، والسادسة في 24، والسابعة في 29، والثامنة في 4 يناير، وأخيرا التاسعة 20 منه والتي ستختتم بمواجهة قوية بين العربي والكويت في 21 يناير.



وعلى مستوى الدرجة الأولى، ستكون هناك 10 جولات موزعة على قسمين وسيتبقى مثلها لأن الدوري يلعب من 4 أقسام، وستكون الانطلاقة 22 الجاري، والجولة الثانية 28 منه، والثالثة 5 ديسمبر، والرابعة 9 منه، والخامسة 16 منه، والسادسة 20 منه، والسابعة يوم 25، والثامنة 29، والتاسعة 4 يناير المقبل، والعاشرة في 21 منه.



ومن خلال الجدول يتضح أن معظم الملاعب ستعود تباعا لاستضافة المباريات بعد ان توقفت للصيانة.