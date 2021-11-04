بيروت - ناجي شربل



رسميا، أبلغ الاتحادان الآسيوي والفيفا أمس لبنان بان مباراتي لبنان أمام إيران والإمارات ستقامان من دون حضور جماهيري في صيدا 11 و16 نوفمبر.



وسيباشر لاعبو منتخب الأرز تمارينهم عليه اعتبارا من 8 نوفمبر، تحضيرا للمباراة مع إيران في 11 منه في ملعب صيدا البلدي، وهي الأولى للبنان على أرضه في التصفيات.



ويتجمع اللاعبون بداية اعتبارا من ظهر الأحد 7 منه في فندق الجية مارينا البحري بمنطقة الجية الساحلية، بعد انتهاء مباريات المرحلة الخامسة من الدوري العام الـ 62، فيما يصل اللاعبون المحترفون في الخارج تباعا. في حين يصل المنتخب الإيراني يوم الأحد نفسه الى بيروت.