الدوحة - فريد عبدالباقي



اتفقت إدارة نادي السد مع نظيرتها برشلونة على خوض مباراة ودية بين الفريقين يحدد موعدها لاحقا، ضمن صفقة انتقال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لتدريب النادي الكاتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته مؤخرا لتدهور نتائج الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وكان وفد برشلونة المكون من نائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني، وصل إلى الدوحة أمس من أجل التفاوض مع إدارة السد للتخلي عن تشافي المرتبط بعقد لتدريب السد حتى 2023، ويتضمن عقده مبلغ مليون يورو كشرط جزائي، اذ يسعى برشلونة إلى إنهاء عقد تشافي مع الفريق القطري بالتراضي.