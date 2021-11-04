صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي بأن المعهد سيستضيف المحاضر والخبير العالمي ديف ألرتش، واحد من أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وخبير الموارد البشرية الأكثر تأثيرا في العالم، والمصنف رقم 3 عالميا كرائد فكري، ليعقد برنامجا تدريبيا عن بعد بعنوان «التنافس من خلال تنمية القدرات البشرية: خطوات عصرية محددة لقادة الأعمال» وذلك يوم 7 ديسمبر2021.



ويعمل ألرتش بروفيسورا في كلية روس للأعمال - جامعة ميشغان- كما انه شريك في مجموعة RBL وهي شركة استشارية تعمل على تقديم الاستشارات والمقترحات للمنظمات والقادة في مجال التنمية وتقديم كل ما هو ذو قيمة للمجتمع والأفراد.



وأشار د.الرفاعي إلى أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج والأنشطة المهمة التي سيعقدها المعهد خلال هذا العام التدريبي، مستخدما آلية التدريب عن بعد، حيث سيقدمها أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة وتنمية الموارد البشرية، حيث ستتم مناقشة مواضيع مهمة في عالم الإدارة الحديثة والموارد البشرية مثل: أهمية إدراك أن جميع الأمور الخاصة والمتعلقة بالقدرات البشرية في المؤسسات هي جزء مهم من نجاح المؤسسة، وسيتم شرح وتعريف العناصر الأربعة الرئيسية والخاصة بالقدرات البشرية، وتدريب المشاركين على تعلم ومناقشة حالات وأدوات وأفكار مبتكرة خاصة بالمواهب والقدرات للأشخاص العاملين في المؤسسات والكفاءات الفردية، وشرح كل ما يتعلق بالمؤسسات من ثقافة مؤسسية، والأفكار المبتكرة، والوضوح الإستراتيجي، وكذلك مناقشة ما يتعلق بالقيادة ودعم الموارد البشرية، وإعداد الخطط اللازمة للمنظمات والتي تركز وتهتم بأماكن الاستثمار في القدرات البشرية لتحقيق النتائج الرئيسية.