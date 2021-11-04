استكمالا لأنشطتها التوعوية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة في إطار حملة «تعليم آمن»، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن قيامها بزيارة ميدانية لعدد من المدارس المحلية بمختلف المراحل والمناطق تشجيعا للطلبة والطالبات على المحافظة على سلامتهم، كما تضمنت الحملة زيارة لمدارس طلبة اختلافات التعلم وذلك من منطلق تعاون stc المستمر مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD.



وحرص فريق عمل العلاقات العامة في stc، بمشاركة الآنسة هديل العبدالله في هذه الزيارات، على تقديم الهدايا التشجيعية للطلاب، في إطار رعايتها للحملة الوطنية الخاصة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تحت شعار «تعليم آمن»، وذلك ضمن مبادرات stc في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات. فضلا عن ذلك تواصل stc في حملتها لنشر معلومات توعوية قيمة عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بما يسهم في تعريف المتابعين بالممارسات الصحية والسليمة خلال فترة الدراسة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: «منذ تفشي الجائحة عملت stc على دعم المبادرات المجتمعية التي تساعد على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة من خلال رسائل توعوية تنطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، ومن خلال ارسال رسائل نصية عبر الهاتف للتذكير بضرورة وأهمية تنفيذ التعليمات الصحية والأمنية لحماية أبنائنا وبناتنا الطلبة».



وأضافت الجاسم: «بمناسبة العودة إلى المدارس حرصنا على القيام بدورنا في دعم المجتمع المحلي، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية بهذا الشأن، عبر تعزيز وتأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل لضمان سير العملية التعليمية بأمان»



وأوضحت الجاسم: «انطلاقا من قيم واستراتيجية stc في مجال المسؤولية المجتمعية، حرصنا على تلبية دعوة وزارات الدولة من أجل دعم جهودهم في حماية المجتمع الكويتي من مخاطر تفشي وباء كورونا منذ بداية الأزمة، ونواصل دورنا في هذا المجال إيمانا منا بالدور الهام الذي نقوم به وأهمية مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية». واختتمت: «لن نألو جهدا في سبيل مواصلة تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يعزز دورنا في دعم المجتمع الأمر الذي بدوره سيصب في مصلحة بناء وطن صحي خال من الأوبئة».