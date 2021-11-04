مطعم النارنج يتميز بالديكور الشامي العريق والنافورة الدمشقية والمأكولات السورية التقليدية

والدتي كانت السبب الرئيسي في دخولي عالم الطهي.. والزبون الكويتي مثقف غذائياً وذوّاق

ندى أبونصر



أصبح الطبخ وتجهيز الأطباق العربية والعالمية فنا ومهارة، يحاول الجميع معرفة أسرارها، فللطبخ أصول وقواعد فقد تتشابه المكونات ويختلف مذاق الأكل والنكهة، كما أن هناك أطباقا عديدة نتناولها في المطاعم من مختلف المطابخ يصعب علينا تجهيزها، ونحتاج إلى من يعلمنا كيفية إعدادها.



يظل تعلم فن إعداد الأطباق الشهية هدفا للكثيرين، وتبقى اللقمة الشهية مقصد الجميع، وللاطلاع على بعض التفاصيل حول كيفية تجهيز وإعداد المأكولات الشامية التقليدية، التقت «الأنباء» الشيف بمطعم النارنج حسن الجلالي، حيث أخذنا بجولة في مطبخه وكشف عن بعض القواعد والأسس التي تزيد الإقبال على أي طبق، مؤكدا انها عملية سهلة ولكن لها أسرارا خاصة، ويجب ان يكون لدى الطاهي نَفَس وشغف بالطهي، معلنا عن بعض أسرار الطهي الخاصة بالمأكولات العربية والمكونات الفاخرة التي تحتاج أحيانا إلى سنوات من التخزين لنحصل على نكهات خاصة وفريدة.



وأكد الشيف السوري حسن الجلالي حبه للمطبخ العربي وطهي المأكولات السورية خاصة والعربية بشكل عام، كما انه يقوم بتجهيز الكثير من الأطباق الشهيرة بلمسة سحرية ومتميزة في مطبخ مطعم النارنج ليقدم للزبائن أشهى وألذ الأطباق، لافتا إلى ان بداية مسيرته في عالم الطهي كانت منذ الصغر وتعلم وأتقن فن الطبخ على يد والدته التي جعلته يحب الطهي، مضيفا: بدأ موضوع الطهي لدي كهواية ومن ثم شجعتني والدتي على الدراسة في المعهد الفندقي وإتقان فن الطبخ بأشكاله المتعددة.



وقال الجلالي: أهم ما يميز الشيف ان يكون لديه علم بالتقنيات والقواعد الأساسية لفن الطهي والنظافة في إعداد الطعام والنفس واللمسة السحرية التي تميز أطباقه عن غيرها، وعملت طاهيا لسنوات عديدة في أهم الفنادق بسورية ثم بشركة جيمناي ومطعم النارنج في سورية، وبعدها بـ 3 سنوات قررت شركة غانيجا لإدارة المطاعم في الكويت ان تفتتح مطعم النارنج هنا، وجئت منذ 12 عاما وعملت شيفا في مطبخ «النارنج»، مشيرا إلى ان ما يميز المطبخ السوري التنوع في الأطباق والزبون الكويتي مثقف غذائيا وذواق وهناك طلب كبير على المأكولات السورية وأكثرها طلبا البرغل بدفين الذي يطهى بالفخار الذي يتم جلبه خصوصا من سورية، إضافة الى زيت الخريج الذي يجلب أيضا من هناك ويعطي الأطباق نكهة مميزة.



وأضاف: بما أننا مقبلون على فصل الشتاء هناك أيضا طلب كبير على الشوربات وأكثرها شوربة العدس الشهية التي لها طعمها الخاص والمميز في مطعم النارنج، وما يميز اي شيف عن غيره، التأني في العمل والنظافة لأنهما الأساس ومعروف ان قسما من مطبخ النارنج مفتوح ويستطيع الزبون ان يرى كيفية إعداد الطعام، مبينا ان هناك بعض الوصفات في المطعم التي ابتكرها بأسماء ومكونات خاصة لتلبي أذواق الزبائن وليكون له بصمته المميزة في عالم الطهي.



وأشار إلى ان مطعم النارنج حاصل على شهادة الآيزو منذ سنوات وتم تجديدها منذ شهر وبعد أزمة «كورونا» أصبحت لدينا خطة معينة في اتباع جميع الاشتراطات الصحية التي تحمي العاملين في المطعم والزبائن، ومن ضمن ما يميز «النارنج» أيضا الديكور الشامي العريق والنافورة الدمشقية والتصميم الداخلي بأجوائه الحيوية وشرفته الخارجية البسيطة، وتقديم مجموعة كبيرة من المأكولات السورية المحضرة وفق الوصفات التقليدية التي تشعرك وكأنك في المنزل.



وذكر ان من الأكلات المميزة بالمطعم، البرغل بالبندورة والكبة اللبنية واللحوم المشوية على الفحم كالكباب وأضلاع لحم الضأن والشيش طاووق وورق العنب مع الريش إلى جانب المعجنات الطازجة التي تحضر عند طلب الزبون، وجميع أنواع الكبب، وللتحلية يمكنك طلب الكنافة أو البوظة العربية مع القهوة العربية اللذيذة وغزل البنات ومهلبية الزعفران، لافتا إلى ان من ضمن ما يميز المطعم هو اللباس الشعبي الذي يرتديه فريق العمل والذي يضفي على المكان أجواء مميزة وخاصة.