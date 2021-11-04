صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد بأن إدارة الجمعية كرّمت الموظفين المشاركين في دورة التدابير المدنية بحضور ورعاية مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال حسين الفودري في مقر إدارة جمعية مشرف بصالة العلاقات العامة.



وأضاف الفهد أن التدريب مفتاح تطوير مهارات الموظف وتعاونية مشرف تدرك تماما أهمية التدريب خاصة الدورات التي تزيد من وعى الموظف لمواجهة المخاطر وكيفية التعامل مع الحوادث لتقليل الأضرار وحفظ الأرواح والممتلكات وتمت الدورة بمقر مركز التدريب الخاص بجمعية مشرف التعاونية وبالتنسيق مع الإخوة في الدفاع المدني والذين لم يبخلوا بمجهوداتهم المشكورة وتم تدريب ١٠٠ موظف من كل الشرائح الوظيفية من الأسواق والأفرع المختلفة والإدارة العامة على كيفية التعامل وقت المخاطر والأمن والسلامة والإخلاء والإطفاء وتعد الدورة الحالية حلقة من سلسلة الدورات التي استمرت طوال العام لتنمية مهارات الموظفين وتنوعت الدورات بين التدريب على مهارات الحاسب الآلي ودورات لتنظيم الوقت ودورات إدارية فنية.