انطلاقاً من سعيه لترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار في القطاع المالي، أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» برنامجا جديدا يهدف لتعزيز ثقافة الابتكار بالشركة، وجعلها عادة يومية لدى فرق العمل. ويحمل البرنامج الجديد الخاص اسم «إدج» وسيتم تفعيله من 4 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2021 بالشراكة مع «Circuit Learning، المزود الرائد لبرامج تدريب الشركات.



ويجسد برنامج «Edge» الجديد حرص «المركز» على تعزيز قيمتي الإبداع والابتكار في بيئة العمل بهدف الارتقاء بخدمة العملاء وجودة المنتجات والخدمات. كما أنه يتماشى مع جهود «المركز» الرامية لتعزيز ثقافة الاستعداد للمستقبل، وتهيئة فريق العمل لتمكين العملاء من الاستفادة من الفرص الناشئة لتنمية ثرواتهم. وبالإضافة إلى تحفيز الابتكار، يسعى البرنامج الجديد إلى تسهيل نقل الأفكار المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التفعيل في السوق، وبالتالي الارتقاء بمكانة المؤسسة، وتحقيق المزيد من التميز في هذا القطاع.



وتعليقا على برنامج «Edge»، صرح بيتر كيلي، نائب الرئيس التنفيذي إدارة الموارد البشرية في «المركز»، قائلا: ان البرنامج يهدف إلى صقل الأفكار والسلوكيات في «المركز» من أجل إثراء ثقافة الابتكار استعدادا لمرحلة النمو القادمة التي نتطلع إليها وقال: «يأتي البرنامج الجديد استكمالا لمبادرة iGen التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بهدف تعزيز مستويات الإبداع، وتسريع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. ونحن على ثقة تامة بأن برنامج «Edge» سيعمل على تحسين تنافسية «المركز» عبر تمكيننا من خلق وتبادل الأفكار، حيث إن تبادل الأفكار ومناقشتها مع زملائنا سيساعدنا على تعزيز الابتكار، ويدعم طموحنا للاستفادة من كل الفرص الواعدة لخلق أساليب جديدة ومستدامة تضمن لعملائنا النجاح باستمرار.