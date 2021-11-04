العجيل: البنك نجح بالاعتماد على القدرات الرقمية في مواجهة التحديات وتقديم خدمات عالية

حيات: النتائج أظهرت معدلات جيدة لأداء المؤشرات الرئيسية تجاوزت الحد الأدنى للمتطلبات

أعلن بنك برقان عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 40.3 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 أشهر من العام 2021، وذلك بنمو ملحوظ بلغ 23.6%، وجاء تحسن الأرباح نتيجة التزام البنك بتفعيل الركائز الأساسية لإستراتيجيته المؤسسية، الأمر الذي انعكس إيجابا على نتائجه المالية.



وقال بنك برقان في بيان صحافي إن البنك يدعم توجهه الطموح لتعزيز مكانته الريادية بجهود حثيثة لتحقيق أهداف الاستدامة الاستراتيجية والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري. وقد تأكد التأثير الإيجابي للتخطيط الاستراتيجي على أداء البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من خلال مستويات الإيرادات القوية البالغة 166.6 مليون دينار، التي دعمها ارتفاع الدخل من غير الفوائد البالغ 73.3 مليون دينار (بزيادة 29.5% على أساس سنوي)، وانخفاض مستويات مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية الإيجابية للربع الثالث من عام 2021، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 65.3% إلى 16.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، موضحا أن هذا الأداء كان مدفوعا بإيرادات بلغت 54.6 مليون دينار إلى جانب انخفاض مخصصات خسارة الائتمان إلى 8.5 ملايين دينار.



وأضاف العجيل: «بدأ التقلب الذي اتسم به المناخ الاقتصادي والبيئة التشغيلية في الانحسار تدريجيا ورأينا مؤشرات حقيقية للانتعاش. لقد غيرت الأزمة الصحية طريقة عمل البنوك وتعامل الناس مع الخدمات المصرفية، لذلك حرصنا على تسريع رحلة التحول الرقمي وركزنا أكثر على تعزيز منصات خدماتنا المصرفية الإلكترونية بميزات وخدمات مبتكرة. نواصل في بنك برقان رحلة التحول والتطور مدركين أن نسق التغيير السريع يتطلب مرونة وتقدما مستمرين يمكننا تحقيقها بالتزامنا بأسس استراتيجيتنا المؤسسية وتطوير الخدمات والمنتجات ودعم قاعدة الأصول لتعزيز مكانتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها».



وختم العجيل قائلا: «قد نجحنا بالاعتماد على قدراتنا الرقمية في مواجهة التحديات وتقديم خدمات عالية المستوى دون انقطاع عبر جميع القنوات. كما أن التزامنا بالاستدامة كان أيضا قوة دافعة أساسية في نجاح جهودنا لتنفيذ خطتنا الاستراتيجية، ذلك أن بنك برقان باق على الالتزام بمسؤوليته في قيادة التغيير الإيجابي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الحوكمة. ونحن ندعم هذه المبادئ من خلال مبادرتنا الإستراتيجية في هذا الإطار وندمج في جميع أعمالنا قيم الممارسات الأخلاقية والشفافية والتمويل المسؤول والاستدامة، فضلا عن التأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي».



قدرات رقمية



من جهته، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مسعود حيات قائلا: «سوف نواصل تطبيق استراتيجيتنا المؤسسية، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن بقدراتنا الرقمية ورأسمالنا البشري والممارسات المستدامة من التقدم بثبات نحو تحقيق أهدافنا للنمو والتطور بتركيز جهودنا على تقديم حلول مصرفية شاملة دافعنا في تصميمها احتياجات عملائنا، ودراستنا لتطورات السوق والصناعة المصرفية.



وأضاف: «كجزء من تركيزنا الاستراتيجي بالتحول الرقمي، قمنا بإصدار تحديثين لتطبيق برقان خلال الربع الثالث، وأضفنا أكثر من 6 ميزات جديدة لضمان تجربة عملاء سلسة من خلال التطبيق الذي أصبح منصة أكثر شمولا توفر المرونة والراحة لإتمام أغلب العمليات المصرفي. لقد عززنا أيضا الخدمات الرقمية المخصصة للشركات عبر إطلاق منصة خدمات إدارة النقد المتكاملة التي تتضمن 25 ميزة تسهل الإدارة الفعالة لحسابات الأعمال والخدمات المصرفية المتعددة. وجدير بالذكر في هذا السياق أن نسبة رضا مستخدمي منصاتنا المصرفية الرقمية إلى الربع الثالث وصلت إلى 90%».



وقد أكدت مؤشرات الأداء الرئيسية المستوى السليم لرأس المال والسيولة في بنك برقان. كما أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2021 معدلات جيدة لأداء المؤشرات الرئيسية تجاوزت بكثير الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. فقد بلغت كفاية رأس المال (CAR) نسبة 16.3% مقابل الحد الأدنى المطلوب 11.5%، وكانت نسبة تغطية السيولة (LCR) 115.8% مقابل الحد الأدنى المطلوب 80%، في حين بلغت الزيادة في نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106.5% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب 80%.



وتشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من نتائج الشركات التابعة لها في بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر، بنك بغداد، وبنك تونس الدولي. ويمتلك بنك برقان واحدة من كبرى شبكات الفروع الإقليمية مع 162 فرعا في كل من الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان ومكتبا تمثيليا في الإمارات العربية المتحدة.