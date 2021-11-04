في إطار استعدادات شركة الخطوط الجوية الكويتية للتشغيل الكامل لمبنى الركاب رقم 4 (T4) وعودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية، قام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، وبعض من مديري الدوائر التشغيلية في الشركة، بجولة تفقدية في مبنى الركاب رقم 4 (T4)، وذلك للاطلاع والوقوف على آخر المستجدات واستعدادات القطاعات التشغيلية للشركة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2021.



هذا، واطلع رزوقي أثناء الزيارة الميدانية على سير آلية العمل في سائر مواقع مبنى الركاب رقم 4، وأهمها خط سير الركاب والخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم المبنى مرورا بإنهاء إجراءات السفر في منطقة وزن الأمتعة وحتى دخولهم بوابات المغادرة، كما تخللت الجولة أيضا الاطلاع على الإجراءات الأمنية المطبقة على الركاب وحقائبهم وما يتبعها من إجراءات أخرى بهذا الخصوص.



وعلى هامش الجولة، أشاد الرئيس التنفيذي معن رزوقي بسير العمل في مبنى الركاب رقم 4 (T4) والإجراءات المتخذة سواء الأمنية أو التي تخص إنهاء إجراءات السفر كافة، وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء الكرام واحترافية موظفي الخطوط الجوية الكويتية في التعامل مع الركاب لتصبح رحلة الراكب سلسة وشائقة منذ دخوله المطار حتى صعوده على متن الطائرة والاستمتاع برحلة آمنة وممتعة، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجات الركاب الأعزاء والعمل على تذليل كل العقبات أمامهم بشكل يليق للطائر الأزرق للوصول إلى هدف الشركة وهو الوصول إلى مستوى التميز الأعلى في خدمة العملاء.



وأضاف: اطلعنا على كافة التفاصيل في مبنى الركاب رقم 4، ومن ضمنها زيارة تفقدية لقاعات الخطوط الجوية الكويتية (بيان) و(المباركية) والخاصة بركاب درجات الرويال والأولى ورجال الاعمال والاطلاع على ما يتم تقديمه من خدمات مميزة للركاب في هذه القاعات ومدى رضاهم عن خدمة الخطوط الجوية الكويتية لهم، علاوة على ذلك قمنا بزيارة ساحة مبنى الركاب رقم 4 وتفقد الآليات والنقليات الحديثة التي تنقل الركاب والأمتعة إلى متن الطائرة وللتأكد من سلامة تشغيلها بالشكل المناسب، ومن هنا جاءت زيارتنا إلى مبنى T4 للوقوف على الجاهزية التامة للخطوط الجوية الكويتية بكل منتسبيها في المواقع التشغيلية في أنحاء المطار والقطاعات المساندة للدخول إلى المرحلة الثالثة لخطة التشغيل الكامل لمبنى الركاب رقم 4 وعودة العمل بكامل طاقته الاستيعابية، كما كان قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتي أقرها مجلس الوزراء منذ أيام.