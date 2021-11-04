وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة والتي عقدت صباح امس بحضور عضو مجلس الادارة المفوض محمد رياض المطوع، والرئيس التنفيذي شاهين الغانم، على زيادة رأسمال البنك المصرح به بنسبة 26.98%، على أن تطرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، على أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلسا تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس.



وبينما أعرب عضو مجلس الادارة محمد المطوع عن شكر مجلس إدارة البنك لثقة المساهمين، قال إن زيادة رأس المال ستشكل سندا أساسيا في توسيع عمليات بنك وربة ونموها وزيادة قدرته على التمويل، وذلك بالاستناد الى استراتيجيته التي ترتكز في بنودها الأساسية على دعم قطاع الشركات والأعمال.وأضاف أن بنك وربة سوف يكون على مقدرة من توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتي، والأسواق الإقليمية والعالمية أيضا، لاسيما أن مشاركته في عدد من صفقات التمويل الناجحة في السنوات الماضية، قد ساهمت الى حد كبير في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بأدائه.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم أن «وربة» بادر بزيادة رأس ماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه واستراتيجيته، مشيرا إلى أن الزيادة تهدف الى تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفق معايير لجنة «بازل 3» لكفاية رأس المال والأغراض العامة للبنك.