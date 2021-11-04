آلاء خليفة



نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية برنامجا تدريبيا بعنوان «أصول وضوابط التحقيق الإداري» خلال الفترة 24 - 26 أكتوبر 2021 لمجموعة من موظفي الهيئة العامة للشباب، قدمه الأستاذ المساعد للقانون العام في الكلية د.خالد الحويلة، بين فيه للمشاركين في الدورة شروط ونتائج التحقيق مع الموظف، مع ذكر تطبيقات قضائية لأحكام محكمة التمييز في الكويت، مع تقديم شرح مفصل للضوابط القانونية المتعلقة بهذه القضية التي تضمنها قانون الخدمة المدنية والتي تبين كل الإجراءات المتبعة فيما خص التحقيق الإداري.

بداية، تناول د.الحويلة المقصود بالمخالفات الوظيفية وسلطة الجهة الإدارية بتكييف الجريمة التأديبية ومدى خضوع ذلك التكييف إلى رقابة القضاء الإداري، وكذلك الجزاءات التي يتم اتخاذها تجاه الموظف في حال مخالفته للوائح والقوانين، إضافة إلى الضمانات التي يوفرها القانون للموظف الخاضع للتحقيق منعا لحدوث أي تعسف تجاهه.



وأشار د.الحويلة إلى أنه بالرغم من أن المشرع لم يضع تعريفا للمقصود بالمخالفة الوظيفية اكتفى بما تضمنته المادة 27 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن «كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا»، ما يعني أن الجريمة التأديبية تتمثل بإخلال الموظف بواجباته الوظيفية العامة، مع ضرورة توافر ركني الجريمة التأديبية المادي والمعنوي، كإتيان الموظف للفعل المادي المشكل للجريمة التأديبية الذي يعتبر إخلالا بواجبات الوظيفة العامة أو مقتضياتها. أما الركن المعنوي فيتمثل في أن الموظف قد ارتكب المخالفة عن إرادة واعية.

مع الإشارة إلى أن المادة 27 تعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه للرئيس إلى المخالفة.