المثابرة والكفاح والإيمان بالأفكار وعدم الاستسلام للفشل أسرار الوصول إلى تحقيق الأهداف

آلاء خليفة



أكد مدير عام إذاعة «مارينا أف أم» الإعلامي مهند يوسف عبدالرحمن (مايك مبلتع) ان قناعة الفرد بأفكاره وإيمانه بها وإصراره على النجاح والوصول تحقق الأهداف المرجوة وتوصله إلى أعلى المراكز.



جاء ذلك خلال محاضرة قدمها عبدالرحمن في الكلية الأسترالية ظهر امس بعنوان «بإيمانك تحقق أهدافك» وبحضور أسرة الكلية وطلابها.



وذكر عبدالرحمن في حديث خاص لـ «الأنباء» على هامش المحاضرة انه قدم للحضور نبذة عن تجربته التي مر بها في مجال الإعلام. وأشار إلى ان حياة الإنسان عبارة عن محطات ومن خلالها قد يلامس سماء النجاح وقد يهوي في أودية الفشل، مؤكدا أهمية الإصرار والعزيمة والمثابرة لتحقيق الأهداف والأحلام.



وقال عبدالرحمن: وبعد جائحة كورونا التي مازلنا نتعافى من آثارها حتى الآن ونأمل ان تنجلي في القريب العاجل، أوجه خطابي للطلبة والطالبات الشباب لرفع معنوياتهم واستنهاض هممهم كونهم حاليا على مقاعد الدراسة ولابد ان يحددوا أهدافهم المستقبلية بعد التخرج.



ووجه عبدالرحمن نصائحه للشباب بأهمية تحديد أهدافهم ووجهتهم في الحياة ويسعون إلى تحقيق أهدافهم بشتى الطرق حتى وإن تعرضوا للفشل في أي مرحلة من مراحل حياتهم فعليهم أن يتحدوا أنفسهم ويثابروا ويستمروا لحين تحقيق أحلامهم.



وتابع: القمة تتسع للجميع ولكن بإيمانكم تتحقق أهدافكم.



وأعرب عبدالرحمن عن سعادته باستئناف الأنشطة بالجامعات مع عودة الحياة الطبيعية، موجها الشكر والتقدير لأسرة الكلية الأسترالية على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة للالتقاء بالطلبة والطالبات، كما وجه الشكر لجريدة «الأنباء» الغراء التي تحرص دوما على التواجد والتغطية الإعلامية لكل الأحداث.



وخلال المحاضرة، ذكر عبدالرحمن أن تاريخ 19 مايو 2007 يوم لا ينسى في ذاكرته وهو اليوم الأول له على الهواء في مارينا اف ام بشكل رسمي، موضحا انه عاشق للإعلام منذ الصغر، وكان يشارك في الإذاعة المدرسية في مراحل الدراسة المختلفة وبعدما أنهى دراسته الجامعية جاءت وظيفته في وزارة الشؤون الاجتماعية ولكنه لم يرغب في الاستمرار بالوظيفة الحكومة لشغفه بالإعلام.



وتابع: وفي يوم من الأيام شاهد إعلان عن حاجة وزارة الإعلام لمذيعين وعندما تقدم للوظيفة طلبوا منه تقديم حلقة تجريبية، وبعد الانتهاء منه قوبل طلبه بالرفض وقالوا: «لا يصلح للعمل الإذاعي»، موضحا انه شعر بالإحباط بسبب شعوره بالفشل، لاسيما انه شاهد أشخاصا تقدموا لطلب الوظيفة ووقعوا بأخطاء فادحة ولكن تم قبولهم وبدأ يشعر بأن الواسطة هي ممر قبول الوظيفة.



وأوضح عبدالرحمن انه لم يستسلم لليأس واستمر في المحاولة يدفعه طموحه نحو تحقيق أهدافه بجانب إيمانه بأفكاره وقدرته على الوصول، موضحا ان خلال مسيرته ووصوله إلى مارينا اف ام وتعيينه كمذيع أصبح اليوم مديرا للإذاعة.



وخاطب عبدالرحمن الشباب قائلا: لابد ان تصدقوا أحلامكم وتسعون لتحقيقها بشتى الطرق، موضحا ان الإنسان من الصعب ان يكون إنسانا مشهورا، ولكن من السهل ان يكون إنسانا عظيما نظرا لأن العظمة لا تأتي إلا من تقديم الخدمة بشكل جيد وتقديم القيمة.



وأشار عبدالرحمن الى قصة حياة أوبرا وينفري التي حصلت على الدكتوراه عام 1993 وهي مذيعة بالتلفزيون، ولكن لم تكتف بذلك بل ثابرت واستمرت حتى وصلت الى ما وصلت إليه يدفعها نحو ذلك الإصرار والعزيمة والمثابرة.