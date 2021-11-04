محمد راتب



مزرعة في أمغرة لكن هذه المرة لمدمني المخدرات، فلأول مرة في تاريخ الكويت وبهدف التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات التي تنامت في الآونة الأخيرة وإيواء المدمنين في بيئة علاجية تربوية وتأهيلية، أبرمت هيئة الزراعة اتفاقا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إنشاء مشروع وبرنامج مشترك مع «الصحة» بهدف تقويض ظاهرة الإدمان وعلاج المدمنين وفق أسس جديدة كليا.



وتضمنت الاتفاقية التي أبرمها كل من مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف ووكيل وزارة الأوقاف م.فريد أسد عمادي قيام «الزراعة» بتخصيص أرض لإقامة المشروع في منطقة أمغرة مساحتها 20 ألف متر مربع، في حين سيكون لـ «الأوقاف» دور الإشراف اللوجستي والإدارية وتنظيم برامج التوعية المجتمعية من خلال إدارة التأهيل والتقويم، أما وزارة الصحة فستناط بها مسؤولية الإشراف على برامج استمرارية التعافي من قبل مركز علاج الإدمان التابع للوزارة.