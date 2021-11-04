أحمد خميس



تقدم وافد من الجنسية الآسيوية ببلاغ إلى مخفر شرطة الوفرة يتهم فيه مجهولا بسرقة مبلغ كبير من المال. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الوافد الشاكي وهو بنغالي (من مواليد 1982) قال في بلاغه إنه تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 1470 دينارا من المزرعة التي يعمل بها في مزارع الوفرة.



وأضاف المبلٍّغ أنه يتهم شخصا مجهول الهوية كان قد عمل لديه باليومية وأنه لا يعلم أي بيانات عن السارق باستثناء رقم هاتفه الذي زود رجال الأمن به.



وتم تسجيل قضية «سرقة - جنح الوفرة» وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.