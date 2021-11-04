عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي خلال يونيو الماضي، بالحبس 3 سنوات لمقيم بنغلاديشي يدعى «صدام حسين» عن تهمة الرشوة، وببراءة موظفة كويتية تعمل في إدارة مرور محافظة الأحمدي.



وكانت النيابة العامة قد اتهمت الموظفة بأنها طلبت لنفسها وقبلت عطايا من آخرين لإنجاز معاملات تجديد رخص تسيير المركبات مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 5 و10 دنانير بواسطة المتهم الثاني. كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أنه توسط بجريمة الرشوة وطلب لنفسه عطية زعم أنها لموظف مختص في وزارة الداخلية واحتفظ بها لنفسه، بعدما دلت التحريات على أنه تحصل على أكثر من 30 ألف دينار قبل ضبطه حول منها 15 ألفا إلى بلاده.



وجاء حكم براءة الموظفة بعدما أكد دفاعها، انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الرشوة، مشيرا إلى أنها لم تكن موجودة في مسرح الجريمة وقت الضبط، وأن ما اتهمت به مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى دليل.