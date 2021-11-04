باركت جمعية إحياء التراث الاسلامي لأهل الكويت، خصوصا من ساهم منهم في حملتها الخاصة بكفالة الأيتام، باكتمال الهدف الذي سعت إلى تحقيقه بكفالة 3238 يتيما في 12 دولة حول العالم، حيث يتم إيواؤهم وإطعامهم وتعليمهم.



وكانت الجمعية قد طرحت هذا المشروع من خلال حملتها «سباق الخير» في شهر رمضان الماضي، حيث أعربت آنذاك عن سعيها لكفالة 1622 يتيما تم توفير استمارات الكفالة الخاصة بهم لدى إدارة الجمعية، وذلك من خلال حملتها الخيرية لكفالة الأيتام واليتيمات من أبناء وبنات المسلمين في الكويت وبالعديد من مناطق العالم.



وتحظى مشاريع الأيتام بإقبال كبير من المتبرعين وأهل الخير لما فيها من أجور عظيمة، لذلك حرصت إدارة الجمعية على أن تطرح العديد من المشاريع لصالح هذه الفئة الضعيفة في المجتمع، وهم الأيتام الذين فقدوا معيلهم، حيث تمت دراسة حالتهم واعتماد استمارة الكفالة لهم، وهذه الكفالة تضمن لهم إن شاء الله الإيواء والإطعام والتعليم والرعاية، فكم من يتيم ويتيمة اجتمع عليهم اليتم والفقر، والكثير منها حالات مأساوية.