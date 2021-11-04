القاهرة - سامي عبدالفتاح



تترقب جماهير الكرة المصرية كلاسيكو مصر الذي يقام غدا في ستاد القاهرة بين الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الثالثة بحضور 2000 مشجع لأول مرة منذ سنوات، وبدورها تترقب رابطة الأندية المصرية سلوك الجماهير في القمة 123، لتكون مشجعة لها لطلب زيادة الحضور الجماهيري في الجولات القادمة للدوري.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس رابطة أندية الدوري أحمد دياب، أنه على ثقة كبيرة بالتزام جمهور الأهلي والزمالك في مباراة القمة، بعد البداية المميزة في تواجد الجماهير في أول جولتين، وانه ستكون هناك عقوبات رادعة ضد أي متجاوز عن الروح الرياضية.



وفي تصريحات رفع دياب عن اللجنة أي مسؤولية في إشراك شيكابالا في لقاء القمة، مؤكدا أن هذه مسؤولية من أوقفه وعاقبوه في ختام الموسم الماضي.



وتدور مجادلات كبيرة في لجنة الشباب ومجلس النواب لدفع وزير الرياضة واللجنة الأولمبية للتدخل ورفع العقوبة عن قائد الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب أحداث مباراة تتويج الزمالك بطلا للدوري.



ويعاني الزمالك من غياب الاستقرار الإداري بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في الشهر المقبل، إذ حصل الرئيس المنتخب مرتضى منصور على حكم قضائي بعودته مرة أخرى لمنصبه.



كما أن الزمالك دخل أزمة مالية طاحنة بعدما حاصرته الديون لمدربين ولاعبين سابقين ووصلت إلى مبلغ ضخم يتخطى 17 مليون دولار بحسب تصريحات مسؤولي اللجنة المؤقتة، مما تسبب في إيقاف قيد النادي لفترتين، وليعجز بذلك في دعم صفوفه بالصورة المطلوبة.



إلى ذلك، تنطلق اليوم الجولة الثالثة بخمس مباريات، تبدأ من الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، بلقاء البنك الأهلي مع الإسماعيلي، ومصر المقاصة مع سيراميكا كليوبترا، والمقاولون العرب مع طلائع الجيش، والجونة مع فاركو، ويختتم اليوم بلقاء بيراميدز مع الاتحاد السكندري.