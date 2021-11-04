انضمت أجور الحلاقة إلى قائمة الغلاء التي باتت تطول كل شيء في سورية.



وأعلن نقيب الحلاقين محمد سعيد السعدي عن رفع أجور الحلاقة الرجالية والنسائية، لافتا إلى أن العمل بالأسعار الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.



وأشار السعدي في تصريحات لإذاعة «نينار إف إم» المحلية، إلى أن أجور الحلاقة الرجالية والنسائية رفعت بنسبة 20%، حيث وصل تكلفة قص الشعر إلى 3 آلاف ليرة سورية من دون حلاقة الذقن.



وأوضح أن أجور الحلاقة الرجالية تراوحت بين ألف ليرة للحلاقين غير المصنفين «شعبي» وترتفع بالتدريج لتبلغ 3000 ليرة سورية للدرجة الممتازة. فيما تفاوتت حلاقة الذقن بين 400 و2000 ليرة سورية.



أما أجور قص الشعر النسائية فتبدأ من 1400 ليرة وتبلغ 4000 ليرة للدرجة الممتازة، وترتفع إلى ما بين 3 و7 آلاف مع السيشوار للشعر الطويل.



وأضاف السعدي أن التسعيرة الجديدة لاتزال منخفضة أمام ارتفاع الأسعار الحاصل بمختلف الأنشطة الاقتصادية في الأسواق السورية، بما فيها ارتفاع أسعار معدات وأدوات الحلاقة.



ولفت إلى أن التقيد بالأسعار الجديدة سيكون فور طباعتها من قبل النقابة، مضيفا أن عمليات الطباعة تستغرق نحو يومين.



وحول الأسباب التي أدت إلى رفع كلفة الحلاقة، قال السعدي: إن الغلاء العام وارتفاع أجور المحال التجارية، حيث وصل إيجار المحل إلى نحو 450 ألف ليرة في الشهر، إضافة إلى الضرائب المرتفعة التي أصبحت عبئا ثقيلا على الحلاقين خاصة ضريبة الدخل.