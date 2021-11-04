صرح المدير التنفيذي لوقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه مسير الظفيري، بأن الوقفية وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية قامت بتكريم طلابها وطالباتها الذين اختتموا حفظ متن تحفة الأطفال للعلامة الجمزوري، في تزامن مع حفظ كتاب الله تعالى والسعي في إتقانه، فيما كرمت الوقفية وبالتعاون أيضاً مع الرحمة العالمية طلبتها وطالباتها الذين شاركوا في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الرابعة والعشرين، سعياً منها في تحفيزهم نحو حفظ كتاب الله تعالى وإتقان علومه، وهذا مما تسعى إليه وقفية منابر النور؛ حيث تهدف إلى تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم، معتمدة في ذلك على جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف، متجاوزة بفضل الله تعالى ما تمر به بلادنا الحبيبة وجميع العالم من الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يزيله عاجلا غير آجل.

وذكر الظفيري أن الوقفية تسعى كذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال تعاونها مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق ماتصبو إليه في مجال حفظ كتاب الله تعالى وفهمه، ومن هذه الجهات جمعية الرحمة العالمية الذي كان لتعاون الوقفية معها أثرًا بالغًا في حفظ طلبة وطالبات الوقفية لكتاب الله تعالى بجميع المستويات في حلقات الوقفية.

وكذلك ظهرت ثمرة هذا التعاون في الاصدارات الأربعة التي ستوزع قريبا على الطلبة والطالبات ومن له اهتمام بكتاب الله تعالى.

ولايفوتنا أن نتقدم "للرحمة العالمية" بالشكر والعرفان على تعاونهم مع الوقفية سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى.

وختم الظفيري تصريحه بأن الوقفية على استعداد تام لتقبل أي طالب وطالبة وبأي مرحلة عمرية من سن السابعة ومافوق لحفظ كتاب الله تعالى في حلقاتها، داعيا من يريد المشاركة بزيارة مواقع التواصل الخاصة بالوقفية.