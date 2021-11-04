أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس اليوم الخميس، ضرورة إلمام القيادات الحكومية بمختلف جوانب تحقيق رؤية التحول الرقمي عبر الوعي والفهم وتطبيق مفاهيم هذا التحول.

وقالت الوزيرة الفارس في كلمتها خلال ورشة عمل (التحول الرقمي للقياديين) التي نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إن اطلاق تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) يجسد خطوة نحو وضع أسس للتحول الرقمي.

وأوضحت أن التطبيق يسعى إلى تقديم نموذج جديد للخدمات الحكومية المقدمة للمستخدمين مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بمفهوم التحول الرقمي لدى القياديين كذلك الموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية.

وذكرت أن التحول الرقمي يسهم في بناء مؤشرات النجاح في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والتعرف على التقنيات العصرية الأساسية ودورها في الارتقاء بالخدمات وكيفية الاستفادة من البيانات وتحليلها وربطها والتي من شأنها تسريع رؤية الحكومة الذكية في الكويت.

وفي ذات السياق أوضح بيان صحفي صادر عن وزارة شؤون الاتصالات أن ورشة العمل ركزت على أهمية التحول الرقمي الذي يعتبر أحد أهم الأولويات لتسريع عجلة التطور النوعي في تقديم الخدمات الحكومية وأهمية تعزيز قدرات القيادات الحكومية ومتخذي القرار وتمكينهم من تعلم أدوات تمكنهم من معرفة أحدث المنهجيات لتطبيق التحول الرقمي.

وأشار البيان إلى أن ورشة العمل تناولت الخطوات التي ينبغي للقيادات الحكومية اتخاذها عبر تحويل وتعديل الاستراتيجية الرقمية في المؤسسة الحكومية والمتطلبات التي يبتغيها العصر الرقمي بما في ذلك الاستراتيجية والعمليات الأساسية والتقنيات المستخدمة مع عرض مجموعة من أهم تجارب التحول الرقمي في الدول حول العالم والمنطقة.

وأقيمت ورشة العمل بالتعاون مع شركات (Microsoft) و(Gartner) و(Deloitte) وتناولت أهمية التقنيات العصرية والاختلافات بين التحول الرقمي وتحسين الكفاءة الرقمية في المبادرات الحكومية.