حنان عيد المعبود

في إطار التشغيل الكامل لمستشفى الجهراء الجديد وانطلاق العمل به تحقيقا للاتفاقية التي ابرمتها وزارة الصحة مع فريق طبي من مستشفى جامعة سيئول الوطنية بكوريا، يقوم الفريق الطبي الكوري بزيارة ميدانية الى مستشفى الجهراء بهدف استكمال المناقشات اللازمة للبدء في مشروع اتفاقية مستشفى الجهراء الجديد.

وتبدأ زيارة الوفد الطبي للمستشفى يوم الاحد المقبل الموافق 7 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 منه.

"الأنباء" حصلت على الكتاب الموجه من الوكيل المساعد للشؤون الفنية والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالانابة د. عبد الرحمن المطيري لادارة المستشفى لعمل الاجراءات اللازمة والتجهيز لهذه الزيارة تنفيذا لكتاب مدير ادارة العلاقات الدولية د. رحاب الوطيان للشروع في بدء تنفيذ الاتفاقية.