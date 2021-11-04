كشفت دراسة بريطانية اليوم الخميس، عن نجاح لقاح فيروس (الورم الحليمي البشري) الذي بدأ استخدامه في المملكة المتحدة على نطاق واسع منذ عام 2008 في خفض حالات الاصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 87 في المئة.

ووصفت الدراسة التي نشرتها دورية (لانست) الطبية البريطانية نتائج البحث بأنها "تاريخية " وتثبت أن اللقاح يساهم بالفعل في إنقاذ أرواح الفتيات والنساء بشكل عام.

وأكدت أن تقديراتها توصلت إلى أن برنامج تلقيح الفتيات ضد (الورم الحليمي) بين سن 11 و13 سنة عام 2008 ساهم في الوقاية من أكثر من 17 ألف حالة ما قبل السرطان و450 حالة سرطان، معتبرة أن نجاح اللقاح سيقلل من الحاجة إلى إجراء الفحوص الدورية والتي تجرى كل فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.

وخلصت الدراسة إلى أن تطعيم الفتيات الصغيرات قبل سن البلوغ ضد الفيروس يعطي فرصا كبيرة للقاح لرفع نسب نجاحه في الوقاية من المرض.