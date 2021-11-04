عبدالكريم أحمد

حاكمت محكمة ‏الجنايات اليوم، 18 مواطنا و 22 مواطنة وموظفين بإحدى الشركات، بتهمة تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.

وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري للمرافعة، بعدما كانت قد قررت في الجلسة السابقة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم.

وأفاد مصدر بأن عدد كبير من المتهمين قاموا بسداد المبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها والتي يتراوح متوسطها من 18 إلى 20 ألف دينار، وقد أكد دفاع بعضهم توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لديهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير استحقاق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة.