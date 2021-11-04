بمناسبة مرور 50 عاما على إرسالهم إلى الولايات المتحدة بهدف الدراسة هناك، اجتمع عدد من طلبة الكويت دفعة عام 1971 للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى ابتعاثهم في أميركا، حيث تم الاجتماع في منزل زميل الدفعة منصور السبيعي بمنطقة العديلية.



وتبادل أعضاء الدفعة، الذين تسلم منهم عدد كبير مناصب قيادية في الحكومة او بالقطاع الخاص أو تقاعدوا، الأحاديث الودية في أجواء مفعمة بدفء الذكريات الجميلة للدراسة في بدايات السبعينيات من القرن العشرين.



وقد كانت دفعة 1971 تتألف من 76 طالب ثانوية أرسلتهم وزارة التربية للدراسة في أميركا في ذلك العام، وسكنوا جميعا في سكن داخلي لمدة شهر ونصف الشهر في ولاية ميرلاند الأميركية.



وبعد فترة السكن الداخلي قام الملحق الثقافي في سفارة الكويت بواشنطن بتوزيعهم على الجامعات المختلفة في مختلف الولايات الأميركية.