تنطلق في محافظة البصرة العراقية مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ 34 لمهرجان "المربد" الشعري بمشاركة أكثر من 300 شاعر وشخصية ثقافية وأدبية وأكاديمية عراقية وعربية وأجنبية ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية إن وفودا من دول عربية وأجنبية أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وسورية ولبنان وأذربيجان وإيران ستشارك في أيام مهرجان "المربد" الشعري بدورته الجديدة فضلا عن كبار الشعراء العراقيين.

وأوضحت المصادر أن أيام المهرجان ستشهد عقد جلسات نقدية وحوارية ثقافية وأدبية وإقامة معارض فنية وأخرى للكتاب وفعاليات فلكلورية شعبية.

من جانب آخر ، قررت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية إقامة الدورة الثانية لمهرجان بغداد المسرحي الدولي الثاني خلال الفترة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 15 مسرحية موزعة بواقع أربع مسرحيات عراقية وثماني عربية وثلاث عالمية.

وذكرت دائرة السينما والمسرح العراقية أن العروض المسرحية تم اختيارها من قبل لجنة فحص بموجب معايير أكاديمية وجمالية وستتوزع هذه العروض على مسارح الوطني والرشيد والرافدين تعقبها جلسات نقدية وحوارية.