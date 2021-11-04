تنظم دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30 ،حفلا غنائيا يحييه الفنان اللبناني وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش،وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على مسرح النافورة.

ووفقا لبيان أصدرته دار الأوبرا المصرية اليوم /الخميس/،يسبق الحفل تقديم فاصل للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان وفقرة غنائية لكل من المطربين فرح الموجي، أحمد عصام وياسر سليمان.

وفى السابعة مساء، يقدم كورال أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر، باقة من أعمال زمن الفن الجميل .

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا لفرقة ضفاف دجلة العراقية يتضمن مجموعة من المؤلفات التراثية لبلاد الرافدين.

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحا جلسة تناقش محور دور الالات الشعبية في الابداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد شبانة مقررا وكل من الدكتور محمد المصمودي ( تونس) ، الدكتورة كوكب توفيق (مصر/ايطاليا ) ، الدكتور نضال نصيرات ( الاردن ) ،الدكتور محمد آدم سليمان ( السودان )، والدكتور الفاتح حسين أحمد (السودان) .

وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتورة رشا طموم مقررا ، الدكتور علي شمس الدين ( تونس ) ، الدكتور عدنان خلف ساهي ( العراق ) ، الدكتور علي نجم عبد الله ( العراق )، أحمد عبد الله دعوب (ليبيا) ومحمد جمال (البحرين) ويتم اعلان التوصيات النهائية عقب انتهاء الجلسة.